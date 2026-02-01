Gegründet 1947 Donnerstag, 19. Februar 2026, Nr. 42
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 19.02.2026, Seite 4 / Inland

Iran-Demo: Weniger Teilnehmer als gemeldet

München. Bei der Großdemonstration iranischer Monarchisten auf der Theresienwiese in München am Sonnabend hat die Polizei die Teilnehmerzahl offenbar deutlich zu hoch angesetzt. Statt der gemeldeten und von vielen Medien übernommenen Zahl von 250.000 Menschen lag die Teilnehmerzahl eher zwischen 125.000 und 160.000, berichtete am Mittwoch die SZ unter Verweis auf Webcambilder. Die Polizei bleibt hingegen bei ihrer Darstellung. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

