Aus: Ausgabe vom 19.02.2026, Seite 4 / Inland
Iran-Demo: Weniger Teilnehmer als gemeldet
München. Bei der Großdemonstration iranischer Monarchisten auf der Theresienwiese in München am Sonnabend hat die Polizei die Teilnehmerzahl offenbar deutlich zu hoch angesetzt. Statt der gemeldeten und von vielen Medien übernommenen Zahl von 250.000 Menschen lag die Teilnehmerzahl eher zwischen 125.000 und 160.000, berichtete am Mittwoch die SZ unter Verweis auf Webcambilder. Die Polizei bleibt hingegen bei ihrer Darstellung. (jW)
