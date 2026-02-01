Ostsee: NATO startet amphibisches Manöver

Schleswig-Holstein. Bei der diesjährigen größten NATO-Übung »Steadfast Dart 26« haben am Mittwoch rund 2.500 NATO-Soldaten amphibische Landeoperationen auf dem Truppenübungsplatz Putlos östlich von Kiel geprobt. Insgesamt nehmen etwa 10.000 Soldaten, acht Schiffe und 54 amphibische Einheiten aus elf europäischen Staaten an dem Manöver teil, davon 7.300 in Deutschland. Die größten Kontingente kommen aus südeuropäischen Ländern wie Spanien, Griechenland und der Türkei. Geübt wird die schnelle Verlegung der sogenannten Allied Reaction Force, die im Konfliktfall innerhalb von zehn Tagen bis zu 40.000 Soldaten einsetzen soll. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) beobachtete das Manöver. Die Übung soll noch bis März andauern. (AFP/jW)