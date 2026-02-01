Brandenburgs AfD-Chef gegen schärfere Regeln

Werder (Havel). Brandenburgs AfD-Landesvorsitzender René Springer hält schärfere Verhaltensregeln nicht für notwendig, um Vorwürfen der Vetternwirtschaft zu begegnen. »Für Abgeordnete gelten klare rechtliche Vorgaben bei der Beschäftigung von Mitarbeitern. Diese Regeln sind maßgeblich – und sie sind selbstverständlich eingehalten worden«, sagte Springer der dpa. Es gebe »keinen Anlass für gezielte journalistische Empörung oder zusätzliche Sonderregeln«. In Sachsen-Anhalt waren mehrere Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern bei anderen Bundestagsabgeordneten beschäftigt worden sind. (dpa/jW)