Lebenslange Haftstrafe in China für Ex-Justizminister wegen Korruption
Beijing. Ein Gericht in China hat einen früheren Justizminister wegen Korruption zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 64jährige Tang Yijun wurde schuldig befunden, in einem Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt Bestechungsgelder in Höhe von insgesamt 137 Millionen Yuan (knapp 17 Millionen Euro) angenommen zu haben, wie aus einer Mitteilung des Gerichts im ostchinesischen Xiamen vom Montag hervorgeht. Tang war von 2020 bis 2023 Justizminister der Volksrepublik China. Zuvor war war er Gouverneur der Provinz Liaoning und Chef der Kommunistischen Partei in der Stadt Ningbo. Durch die »besonders hohen« Bestechungsgelder, die Tang bezogen habe, seien dem Staat und dem Volk »ein extrem schwerwiegender Schaden« entstanden, führte das Gericht aus. Als Gegenleistung für die Gelder habe Tang Unternehmen und Einzelpersonen Vorzugsbehandlung unter anderem bei öffentlichen Ausschreibungen, dem Erhalt von Krediten und dem Erwerb von Grundstücken zukommen lassen. Der chinesische Staatschef Xi Jinping führt seit seinem Amtsantritt 2012 eine breit angelegte Kampagne gegen die Korruption. (AFP/jW)
