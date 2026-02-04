Bund steigt bei Netzbetreiber Tennet ein
Berlin. Die BRD wird eine Beteiligung beim Stromnetzbetreiber Tennet erwerben. Wie die niederländische Tennet Holding am Dienstag mitteilte, wurde mit der staatlichen KfW-Förderbank der Kauf eines 25,1-Prozent-Anteils an Tennet Deutschland für einen Betrag von rund 3,3 Milliarden Euro vereinbart. Die Investition stärke die Finanzlage des Eigentümers strategisch wichtiger Infrastruktur, so der Konzern. Die niederländische Holding bleibt demnach weiterhin mit 28,9 Prozent an Tennet Deutschland beteiligt. Tennet ist der größte der vier Übertragungsnetzkonzerne im Land und betreibt ein Netz von insgesamt rund 14.000 Kilometer langen Hochspannungsleitungen. (AFP/jW)
