Aus: Ausgabe vom 04.02.2026, Seite 4 / Inland
Pistorius: 40.000 Fragebögen verschickt
Roth. Die Bundeswehr hat in den ersten vier Wochen des Jahres mehr als 40.000 Fragebögen an potentielle Rekruten verschickt. »Ja, es funktioniert, und wir haben auch schon viele Fragebögen zurückgekriegt«, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag beim Besuch der Otto-Lilienthal-Kaserne im fränkischen Roth. Schon 2025 seien mehr als 25.000 neue Soldaten eingestellt worden. Das entspricht 23 Prozent mehr als im Vorjahr. Bis Jahresende 2026 sollen noch 20.000 »Freiwillige« folgen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
