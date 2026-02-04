Gegründet 1947 Mittwoch, 4. Februar 2026, Nr. 29
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 04.02.2026, Seite 4 / Inland

»Saboteure« deutscher Kriegsschiffe verhaftet

Hamburg. Zwei Hafenarbeiter, denen die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg vorwirft, deutsche Kriegsschiffe im Hamburger Hafen bewusst beschädigt zu haben, sind festgenommen worden. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Die beiden Männer sollen demnach im vergangenen Jahr versucht haben, mehrere auf einer Werft liegende und für die Marine bestimmte Korvetten zu »sabotieren«. Demnach füllten sie unter anderem Strahlkies in den Motorblock eines Schiffes, zerstachen Frischwasserzuleitungen und deaktivierten Sicherungsschalter, so die Generalstaatsanwaltschaft. Weiteren Angaben zufolge wurden die Taten rechtzeitig entdeckt und Schäden an den Schiffen damit verhindert, hieß es. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.