»Saboteure« deutscher Kriegsschiffe verhaftet

Hamburg. Zwei Hafenarbeiter, denen die Generalstaatsanwaltschaft Hamburg vorwirft, deutsche Kriegsschiffe im Hamburger Hafen bewusst beschädigt zu haben, sind festgenommen worden. Das teilte die Behörde am Dienstag mit. Die beiden Männer sollen demnach im vergangenen Jahr versucht haben, mehrere auf einer Werft liegende und für die Marine bestimmte Korvetten zu »sabotieren«. Demnach füllten sie unter anderem Strahlkies in den Motorblock eines Schiffes, zerstachen Frischwasserzuleitungen und deaktivierten Sicherungsschalter, so die Generalstaatsanwaltschaft. Weiteren Angaben zufolge wurden die Taten rechtzeitig entdeckt und Schäden an den Schiffen damit verhindert, hieß es. (AFP/jW)