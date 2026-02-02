Gegründet 1947 Montag, 2. Februar 2026, Nr. 27
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.02.2026, Seite 4 / Inland

Ischinger: Atomarer »Brückenbauer« BRD

Berlin. Der Vorsitzende der Münchner »Sicherheitskonferenz«, Wolfgang Ischinger, wirbt für eine stärkere Beteiligung europäischer NATO-Staaten an der atomaren Aufrüstung des Bündnisses und sieht eine besondere Rolle Deutschlands. Frankreich und Großbritannien könnten deutlich stärker am sogenannten nuklearen Schutzschirm der NATO mitwirken, sagte Ischinger am Sonntag der dpa. Deutschland könne die Rolle eines »Brückenbauers« zwischen »Europa« und den USA einnehmen, der sicherstelle, dass solche Überlegungen »in Washington nicht in den falschen Hals geraten«, sagte Ischinger. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.