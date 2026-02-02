Ischinger: Atomarer »Brückenbauer« BRD

Berlin. Der Vorsitzende der Münchner »Sicherheitskonferenz«, Wolfgang Ischinger, wirbt für eine stärkere Beteiligung europäischer NATO-Staaten an der atomaren Aufrüstung des Bündnisses und sieht eine besondere Rolle Deutschlands. Frankreich und Großbritannien könnten deutlich stärker am sogenannten nuklearen Schutzschirm der NATO mitwirken, sagte Ischinger am Sonntag der dpa. Deutschland könne die Rolle eines »Brückenbauers« zwischen »Europa« und den USA einnehmen, der sicherstelle, dass solche Überlegungen »in Washington nicht in den falschen Hals geraten«, sagte Ischinger. (dpa/jW)