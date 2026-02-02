Reiche: Keine Sorgen um Gasspeicher

Riad. Nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche sind die relativ niedrigen Füllstände in deutschen Gasspeichern kein Grund zur Beunruhigung. Man beobachte die Lage täglich, sagte die CDU-Politikerin am Rande einer Saudi-Arabien-Reise am Sonntag: »Sorgen sind nicht angebracht.« Angesichts der Meldungen vom Freitag, nach denen die deutschen Speicher im relativ kalten Winter zu lediglich 35 Prozent – und damit deutlich niedriger als in den Vorjahren – gefüllt sind, verwies sie auf Möglichkeiten zum Import von Flüssigerdgas. Die Bundesnetzagentur sprach sich für die Schaffung einer »strategischen Gasreserve« aus. (dpa/jW)