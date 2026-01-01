Gegründet 1947 Donnerstag, 22. Januar 2026, Nr. 18
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 22.01.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Nick Shirley

Channel 5 | Di., Youtube
imago837646292.jpg
Edna Leshowitz/IMAGO/ZUMA Press Wire
Nick Shirley beim Versuch, mit Anti-Trump-Demonstranten ins Gespräch zu kommen (New York City, 19.10.2025)

Der »Investigativjournalist« Nick Shirley ist binnen Wochen zur Galionsfigur der rechten US-Kulturpräger aufgestiegen. Seine Reportage über angebliche massenhafte Veruntreuung von Steuergeldern in »somalischen Kindergärten« im von den Demokraten regierten Minnesota erzielte plattformübergreifend rund 500 Millionen Aufrufe. Anschließende staatliche Untersuchungen fanden keine Belege für den behaupteten Milliardenbetrug. Trotzdem verbreiteten Vance, Trump und Musk das Video. Kürzungen des Kinderbetreuungsfonds waren ohnehin geplant. In seinem einstündigen Interview mit dem Gründer des Youtube-Kanals Channel 5, Andrew Callaghan, entlarvte sich Shirley nun selbst: Seine »Lieblingsmilliardäre«? Trump, Musk und Sachs. Steigende Mieten? Migranten sind schuld. Somalier? »Piraten«, wie bei »Captain Phillips«. Shirley wirkt so unfähig, dass die Veröffentlichung laut Kommentaren »fast ableistisch« erscheint. Er selbst klagte später, »verdummt« worden zu sein; Callaghan veröffentlichte am Dienstag das Rohinterview – es lag nicht am Schnitt. (pn)

Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug

Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.

Jetzt bestellen

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton