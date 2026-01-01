Nachschlag: Es soll Bomben regnen

Cola Images/IMAGO Autokratische Fußstapfen: Reza (vorne rechts) vor seinem Vater Mohammed Pahlavi

Reza Pahlavi hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Der Sohn des Schahs will es seinem Vater gleichtun und Irans Herrscher von Washingtons Gnaden werden. Am Montag (Ortszeit) durfte er beim US-Sender Fox News erneut live versuchen, die US-Amerikaner davon zu überzeugen, was dafür nötig sei: »endgültige Luftschläge« – ob durch die Vereinigten Staaten oder Israel, sei egal. Die Staatsführung stehe zwar schon »kurz vor dem Zusammenbruch«, dennoch müsse mit einem militärischen Angriff »alles neutralisiert« werden, was mit dem »staatlichen Gewaltapparat« in Verbindung stehe. Pahlavi schweben also heftige Bombardements im ganzen Land vor. Darauf angesprochen, dass Trump zuletzt dessen Rückhalt in der iranischen Bevölkerung in Frage gestellt hatte, erwiderte er: Man sehe, welchen Namen die Iraner in den vergangenen Wochen auf den Straßen skandierten: »Es ist mein Name.« Größenwahn scheint in autokratischen Herrscherfamilien elementarer Bestandteil der Erziehung zu sein. (dss)