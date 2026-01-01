»Die USA im Kampf um ihren ›Hinterhof‹«. Vortrag. Der Referent Carsten Hanke ist seit Jahren unter anderem als Wahlbeobachter in Venezuela unterwegs und gerade aus dem Land zurück. Donnerstag, 22.1., 19 Uhr. Ort: Haus der Generationen der Volkssolidarität, Weinbergstr. 28, Güstrow. Veranstalter: Gefis Berlin

»Gaza – Before and After«. Vernissage zur Fotoausstellung. Die Bilder zeigen Eindrücke aus Gaza vor dem Überfall der Hamas im Oktober 2023 und die anschließende Zerstörung durch das israelische Militär sowie den Alltag der in Gaza lebenden Menschen. Freitag, 23.1., 17 Uhr. Ort: Bürgerhaus Hemelingen, Gedehardtstr. 4, Bremen. Veranstalter: Deutsch-Palästinensische Gesellschaft Bremen

»Das Unbehagen an der Erinnerungskultur. Die Ausgegrenzten und die Unerwünschten«. Vortrag und Musik anlässlich des 81. Jahrestages der Befreiung des KZ Auschwitz durch die Rote Armee. Sonntag, 25. Januar, 15 Uhr. Ort: Centralkomitee, Steindamm 45, Hamburg. Veranstalter: Auschwitz-Komitee in der BRD