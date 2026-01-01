Nachschlag: Ozeanische Gefühle
Eine Art Abschiedsbrief, von Robert Redford verlesen in tiefer Finsternis, am Rande einer doch recht abgründigen Pfütze (Indischer Ozean): »Verzeihung, ich hatte gehofft, ein wenig mehr zu hinterlassen. Sollte aber nicht sein. Alles ist verloren. Ich bitte um Verzeihung.« Bis auf ein, zwei herzliche Flüche sagt Robert Redford ansonsten: nichts. Kunststück, es ist außer ihm ja auch keiner da. Er schweigt also beharrlich, während er die abenteuerliche Idee verfolgt, als 78jähriger allein auf einem Segelboot im Indischen Ozean herumzugondeln. Das Schiff schlägt leck, ein Sturm zieht auf, er findet sich auf dem Rettungsboot wieder. Es folgen Unterwasseraufnahmen eines begleitenden Fischschwarms mit der Silhouette der Unterseite des Bootes am oberen Bildrand. Ein Bild des Erhabenen, zwanghaft ergreifend. Dabei muss man natürlich an Kants berühmten Einwand denken, dass der Anblick des Ozeans keineswegs erhaben zu nennen ist, sondern grässlich. Das ist vielleicht auch nur eine andere Art zu sagen, dass die Natur grausam langweilig ist. (aha)
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Haste nichts, biste wasvom 19.01.2026
-
Der Kampf im Kopfvom 19.01.2026
-
Immerhin ein Lichtblickvom 19.01.2026
-
Das Imperium schlägt zurückvom 19.01.2026
-
Zurück im Dreckvom 19.01.2026
-
Vorschlagvom 19.01.2026