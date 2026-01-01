Veranstaltungen
»Johannes R. Becher. Dichter, Sozialist, DDR-Kulturpolitiker«. Vortrag und Lesung. Becher (1891–1958) verbinden die meisten heute mit der DDR-Nationalhymne oder mit seiner Funktion als erster Kulturminister desselben Landes. In seinen dichterischen Anfängen einer der radikalsten Expressionisten, entwickelte sich Becher in den 1920er Jahren zum Kommunisten und war in der Weimarer Republik wegen »literarischen Hochverrats« angeklagt. Sonntag, 18.1., 10.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart
»Wer wird Lobbyist? Evidenz aus Deutschland«. Vortrag und Diskussion. Montag, 19.1., 18.30 Uhr. Ort: Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Pilgrimstein 16, Marburg. Veranstalter: Zentrum für Konfliktforschung und Universitätsstadt Marburg
»Russland: Neuer ›Erbfeind‹ oder Partner für Europas Sicherheit?« Vortrag mit dem Journalisten Andreas Zumach. Montag, 19.1., 19 Uhr. Ort: Auslandsgesellschaft NRW, Steinstr. 48, Dortmund. Veranstalter: ATTAC Dortmund u. a.
Friedenspropaganda statt Kriegsspielzeug
Mit dem Winteraktionsabo bieten wir denen ein Einstiegsangebot, die genug haben von der Kriegspropaganda der Mainstreammedien und auf der Suche nach anderen Analysen und Hintergründen sind. Es eignet sich, um sich mit unserer marxistisch-orientierten Blattlinie vertraut zu machen und sich von der Qualität unserer journalistischen Arbeit zu überzeugen. Und mit einem Preis von 25 Euro ist es das ideale Präsent, um liebe Menschen im Umfeld mit 30 Tagen Friedenspropaganda zu beschenken.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Feuilleton
-
Bessere Zeiten klingt gutvom 17.01.2026
-
BuNa: Bulletin für irreguläre Nachrichten – Januar 2026. Von Pierre Deason-Tomoryvom 17.01.2026
-
Unentdecktvom 17.01.2026
-
Am Beispiel des Ginkgobaumsvom 17.01.2026
-
Prismavom 17.01.2026
-
Nachschlag: Rauschenvom 17.01.2026
-
Vorschlagvom 17.01.2026