»Johannes R. Becher. Dichter, Sozialist, DDR-Kulturpolitiker«. Vortrag und Lesung. Becher ­(1891–1958) verbinden die meisten heute mit der DDR-Nationalhymne oder mit seiner Funktion als erster Kulturminister desselben Landes. In seinen dichterischen Anfängen einer der radikalsten Expressionisten, entwickelte sich Becher in den 1920er Jahren zum Kommunisten und war in der Weimarer Republik wegen »literarischen Hochverrats« angeklagt. Sonntag, 18.1., 10.30 Uhr. Ort und Veranstalter: Clara-Zetkin-Haus, Gorch-Fock-Str. 26, Stuttgart

»Wer wird Lobbyist? Evidenz aus Deutschland«. Vortrag und Diskussion. Montag, 19.1., 18.30 Uhr. Ort: Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas, Pilgrimstein 16, Marburg. Veranstalter: Zentrum für Konfliktforschung und Universitätsstadt Marburg

»Russland: Neuer ›Erbfeind‹ oder Partner für Europas Sicherheit?« Vortrag mit dem Journalisten Andreas Zumach. Montag, 19.1., 19 Uhr. Ort: Auslandsgesellschaft NRW, Steinstr. 48, Dortmund. Veranstalter: ATTAC Dortmund u. a.