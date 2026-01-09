Saudi-Arabien: Separatistenführer aus Jemen in Emirate geflohen

-/AP/dpa Soldaten des STC in Aden (31.12.2025)

Sanaa/Riad. Im Krieg im Jemen ist es zu weiteren Spannungen zwischen den eigentlich verbündeten Staaten Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate gekommen. Der jemenitische Anführer des sogenannten Südlichen Übergangsrats (STC), Aidarus Al-Subaidi, soll nach Angaben aus Saudi-Arabien in die Emirate geschmuggelt worden sein. Man habe ihn über Somalia nach Abu Dhabi gebracht, berichtete die saudische Nachrichtenagentur SPA unter Berufung auf den Sprecher der von Saudi-Arabien angeführten Militärkoalition, Turki Al-Maliki. Das Vorgehen von Al-Subaidi, hatte bereits am Mittwoch Spannungen ausgelöst. Er sollte nach saudischen Angaben bereits am Dienstag nach Riad reisen, um dort an Gesprächen zur Lage des Südjemens teilzunehmen. Er sei jedoch statt dessen kurzzeitig untergetaucht, hieß es. Der STC und die Emirate äußerten sich bisher nicht zum Verbleib des Anführers. Der STC hatte jedoch zuvor bestätigt, dass eine hochrangige Delegation nach Riad gereist sei. Al-Subaidi sei jedoch nicht dabei gewesen. (dpa/jW)