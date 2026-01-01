Gegründet 1947 Montag, 12. Januar 2026, Nr. 9
Aus: Ausgabe vom 12.01.2026, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Durst

James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben | So., 1.10 Uhr, SRF
Wer hat denn da trainiert?

Glücklich war James Bond nie. Jedenfalls nicht der Bond, wie sein Schöpfer Ian Fleming ihn konzipiert hatte. Eine unglückliche Waise war er, ein braver Soldat des Empire, dem noch in der Hochzeitsnacht die Ehefrau ermordet wurde. Eine halbe Flasche Schnaps war, laut eines für seine Vorgesetzten angefertigten medizinischen Reports, seine Tagesration. Nicht zuviel, aber auch keineswegs zu wenig. Für Daniel Craigs Verkörperung der Figur wurde diese moderate Tagesdosis mitunter erhöht. Auch in »Keine Zeit zu sterben« wird wiederholt auf Bonds Trinkgewohnheiten angespielt. So besucht er unangemeldet seinen Kollegen Q in dessen Londoner Reihenhauswohnung. Der erwartet ein Date. Der Tisch ist bereits gedeckt, eine edle Rotweinflasche krönt ihn. Bond zögert keine Sekunde, die Pulle mit rücksichtsloser Selbstverständlichkeit ungefragt auszusaufen, so als gehörte sie ihm ohnehin. Gewohnheiten wie diese machen ihn gelegentlich ein wenig orientierungslos. Er ist auf der Suche. Nach einem Plot, dem nächsten Drink oder nur nach einem würdevollen Abgang. (aha)

