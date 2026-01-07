Bangui: Präsident wiedergewählt

Bangui. Der Präsident der Zentralafrikanischen Republik, Faustin-Archange ​Touadéra, hat sich den vorläufigen Ergebnissen zufolge eine dritte Amtszeit gesichert. Bei der Wahl vom 28. Dezember habe er 74,6 Prozent der Stimmen erhalten, teilte die Wahlkommission am Montag mit. Seine wichtigsten Konkurrenten, die früheren Ministerpräsidenten Anicet-Georges Dologuélé und ​Henri-Marie Dondra, kamen demnach auf ​14 beziehungsweise 3,65 Prozent. Beide hatten bereits vor der ‌Bekanntgabe der Ergebnisse von Wahlbetrug gesprochen. Touadéra ist seit einem Jahrzehnt an der Macht. Eine Verfassungsänderung ‌im Jahr 2023 ermöglichte ihm die dritte Amtszeit. Die wichtigste Oppositionskoalition hatte die Wahl boykottiert. (Reuters/jW)