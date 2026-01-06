Deutsche Bahn im Dezember pünktlicher

Berlin. Die Pünktlichkeit im Fernverkehr der Deutschen Bahn hat sich zum Jahresende verbessert. Im Dezember kamen 61,7 Prozent der Züge mit weniger als sechs Minuten Verspätung ans Ziel, wie die Bahn am Sonntag mitteilte. Das ist der beste Monatswert seit Mai. Im November hatte die Pünktlichkeitsquote bei 54,5 Prozent gelegen, nachdem sie im Oktober den Tiefstand von 51,5 Prozent erreicht hatte. Im Jahresschnitt lag die Pünktlichkeit im DB-Fernverkehr bei 60,1 Prozent. Damit verschlechterte sie sich im Vergleich zum Vorjahr erneut, als im Schnitt noch 62,5 Prozent der Züge im Fernverkehr pünktlich waren. (AFP/jW)