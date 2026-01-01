Nachschlag: Feuerwerk

IMAGO/Capital Pictures Damien Chazelle (Regisseur) ruft den Notstand in La La Land aus

Damien Chazelle mag die Filme von Vincente Minnelli, Stanley Donen und Nicholas Ray sehr. Er hat auch den Fellini und den Godard der frühen 60er ganz gern. Schamlos bedient er sich bei den »Nouvelle Vague«-Musicals von Jacques Demy. Dieser Kanon hat einen ganz speziellen nostalgischen Dreh: Es ist der Kanon eines imaginären französischen Filmkritikers der 1960er. Man serviert ihn im Zeitraffer. Aus einer mit Filmplakaten tapezierten Wohnung geht es auf eine Hollywood-Casting-Party. Dort locken überlebensgroße Champagnergläser aus dem Dekor eines klassischen Musicals der 1930er. Dem folgt ein Abstecher in eine rötlich ausgeleuchtete Damentoilette (Minnelli, Demy). Kurz darauf springt jemand in den Pool, die Kamera schwimmt auf der Wasseroberfläche (Terrence Malick), bevor sie in einen digitalen Taumel gerät (Gegenwart). Zum Abschluss ein Feuerwerk wie das aus Hitchcocks »To Catch a Thief«. Die halbe Filmgeschichte in knapp drei Minuten, die ihrer eklektischen Brillanz zum Überfluss selbst den Beifall spenden. Vanitas. (aha)