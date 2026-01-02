Aus: Ausgabe vom 02.01.2026, Seite 4 / Inland
Alkohol: Eine Million in Behandlung
Berlin. Mehr als eine Million Menschen sind 2023 wegen Alkoholmissbrauchs medizinisch behandelt worden. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung hervor. Insgesamt waren etwa 1.040.000 Menschen betroffen. Sie mussten demnach wegen Alkoholsucht oder aufgrund einer Alkoholvergiftung in einer Praxis oder Klinik versorgt werden. Überdurchschnittlich oft betroffen sind der Auswertung zufolge Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Was kann die Stadt gegen die Wohnungskrise tun?vom 02.01.2026
-
Offene Türenvom 02.01.2026
-
Der eigene Anteilvom 02.01.2026
-
Spendenmagnet Unionvom 02.01.2026
-
Kliniken in Agonievom 02.01.2026
-
Schattenwirtschaft Care-Arbeitvom 02.01.2026