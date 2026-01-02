Gegründet 1947 Freitag, 2. Januar 2026, Nr. 1
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 02.01.2026, Seite 4 / Inland

Alkohol: Eine Million in Behandlung

Berlin. Mehr als eine Million Menschen sind 2023 wegen Alkoholmissbrauchs medizinisch behandelt worden. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung hervor. Insgesamt waren etwa 1.040.000 Menschen betroffen. Sie mussten demnach wegen Alkoholsucht oder aufgrund einer Alkoholvergiftung in einer Praxis oder Klinik versorgt werden. Überdurchschnittlich oft betroffen sind der Auswertung zufolge Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.