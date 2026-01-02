Alkohol: Eine Million in Behandlung

Berlin. Mehr als eine Million Menschen sind 2023 wegen Alkoholmissbrauchs medizinisch behandelt worden. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse des Barmer-Instituts für Gesundheitssystemforschung hervor. Insgesamt waren etwa 1.040.000 Menschen betroffen. Sie mussten demnach wegen Alkoholsucht oder aufgrund einer Alkoholvergiftung in einer Praxis oder Klinik versorgt werden. Überdurchschnittlich oft betroffen sind der Auswertung zufolge Menschen im Alter von 60 bis 69 Jahren. (AFP/jW)