Entscheidung über FCAS erneut vertagt

Berlin. Deutschland und Frankreich haben die Entscheidung über das zusammen mit Spanien geplante Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt – diesmal auf einen unbestimmten Zeitpunkt. »Entgegen der ursprünglichen Planung ist eine abschließende Entscheidung zum Fortgang des FCAS-Projekts zum Jahresende noch nicht gefallen«, teilte ein Regierungssprecher am Donnerstag gegenüber dpa mit. »Ein neues Datum für eine Entscheidung können wir zu diesem Zeitpunkt nicht nennen«, hieß es weiter. FCAS steht für »Future Combat Air System« und wäre bei einer Realisierung das größte und teuerste Rüstungsprojekt in der EU. Die Verhandlungen ziehen sich vor allem wegen tiefgreifender Differenzen über die jeweilige Beteiligung der Unternehmen hin. (dpa/jW)