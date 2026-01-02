Justiz: Höchststand an unerledigten Fällen
Berlin. Die unerledigten Justizfälle in Deutschland haben nach Angaben des Deutschen Richterbunds (DRB) einen neuen Höchststand erreicht. »In den Staatsanwaltschaften stapeln sich inzwischen eine Million unerledigte Fälle, so viele wie noch nie«, sagte der Bundesgeschäftsführer des Verbands, Sven Rebehn, am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Immer öfter müssten »Ermittlungen vorzeitig eingestellt werden«. Die Fallzahlen der Staatsanwaltschaften seien wegen der »dynamischen Kriminalitätsentwicklung« der vergangenen Jahre auf einen Rekordstand von rund 5,5 Millionen Fällen pro Jahr gestiegen, sagte Rebehn. Zugleich sinke aber die Zahl der Anklagen. (AFP/jW)
