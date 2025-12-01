Jahresendhörparade

GRANGER Historical Picture Archive/imago Gut getroffen? Gravur der britischen Schriftstellerin Jane Austen (1775–1817)

Die letzten Tage sind angebrochen des schrecklichen Jahres 2025, das übler war als 2024, 2023, 2022 und so weiter. Wir sollten gleichwohl nicht die Zuversicht verlieren, dass 2026 noch immer schlimmer werden kann! Und machen das Radio an:

Dienstag, 20.05 Uhr, DLF: »Wieviel Erde braucht der Mensch?«, Hörspiel nach der Erzählung von Leo Tolstoi (DLF 2023).

Mittwoch, 14.04 Uhr, WDR 5: »Vernunft und Gefühl (1/2)« von Jane Austen, gelesen von Viola Müller; zweiter Teil am Do., gleiche Uhrzeit (HR, RBB, WDR 2026). 18.30 Uhr, DLF Kultur: »Die Wolfshaut (1/2)«, Hörspiel nach dem Kriegsheimkehrerroman von Hans Lebert; zweiter Teil am Do., gleiche Uhrzeit (DR Kultur, NDR, ORF 2005). 20.03 Uhr, HR 2 Kultur, SR Kultur, SWR Kultur:»Der Silvesterabend mit Musik und Kabarett«, mit Pointen prügeln Florian Wagner, Piero Masztalerz und Sia Korthaus. 20.03 Uhr, WDR 3: »Die Fledermaus«, Operette von Johann Strauß mit Pointen, die alle zünden, weil man sie auswendig weiß; Aufnahme aus der Bayerischen Staatsoper von 1975 mit Lucia Popp, René Kollo und Hermann Prey. 20.03 Uhr, WDR 5: »Tilt! – Der satirische Jahresrückblick 2025« mit Urban Priol und Pointen, die schon 1975 nicht gezündet hätten. 21.03 Uhr, Bayern 2: »Die Pop-Toten 2025« vom Leichenlieferdienst der »Zündfunk«-Redaktion.

Donnerstag, 14 Uhr, Ö 1: »Städtebeschimpfungen. Die österreichischen Orte« von Thomas Bernhard, mit Peter Simonischek und Michael König (BR, HR, ORF 2017). 16.05 Uhr, Radio 3: »Amadeus«, Hörspielfassung des Dramas von Peter Shaffer (Rundfunk der DDR 1985). 18.05 Uhr, NDR Kultur: »Maria Stuart«, Schwarzweißhörstück nach der Tragödie von Friedrich Schiller (NDR 1959). 18.20 Uhr, SWR Kultur: »Ich, Feuerbach«, Hörspiel von Tankred Dorst über einen Mimen, der Maske und Verstand verliert (SWR 1986).

Freitag, 9.30 Uhr und 14.30 Uhr, HR 2 Kultur: »Wie macht der Winter froh?« und »Das Kind«, Miniaturen von Alfred Polgar, gelesen von Horst H. Vollmer und Michael Thomas.

Samstag, 14 Uhr, Ö 1: »Die Kameliendame«, akustisches Porträt der Dumas-Kurtisane von Clemens Schönborn (WDR 2013). 19.04 Uhr, WDR 3: »Ich spiele mit dem Gedanken, eine Symbiose mit einer Motte einzugehen« von Moritz Hanfgarn, Konfrontation des Dichters mit seiner Alkoholsucht (Autorenproduktion 2026). 19.05 Uhr, Ö 1: »Jahresrückblick 2025«, auch das österreichische Politkabaretttrio »Wir Staatskünstler« muss das alte Jahr bilanzieren, weil man des neue noch ned kennt. 19.05 Uhr, DLF Kultur: »Orleanskaja dewa« von Peter Tschaikowski, aufgezeichnet im November in Amsterdam. 20.03 Uhr, BR Klassik, HR 2 Kultur, NDR Kultur, Radio 3, SR Kultur, SWR Kultur, WDR 3: »Die schweigsame Frau« von Richard Strauss, Staatskapelle Berlin, Juli 2025. 20.05 Uhr, DLF: »NIEWIEDERGUT oder Darf jetzt wirklich ein Jude der König von Bayern sein«, Hörspiel von Dana von Suffrin über neues Unrecht alter Nazis im Nachkriegsmünchen (BR 2025).

Sonntag, 8.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Wie man einen Glücksdrachen füttert«, sorbisch-wendische Geschichte über ein verrücktes Huhn von Patrick Niegsch (HR 2025). 14.04 Uhr, HR 2 Kultur: »Polly«, Reisebericht einer Schriftstellerin von ihrem Trip im Alkoholentzug (HR 2025, Ursendung). 16.05 Uhr, Radio 3: »Landnahme (1/2)«, Funkpremiere des Romans von Christoph Hein (RBB 2025). 19.04 Uhr, NDR Kultur: »Mein Lieblingstier heißt Winter (1/2)«, Krimi von Ferdinand Schmalz (NDR 2023).

Montag, 8.30 Uhr, NDR Kultur: »Lázár (1/15)«, Max von Pufendorf liest aus dem Bestseller von Nelio Biedermann. Die Radiokolumne wünscht ein besseres 2026.