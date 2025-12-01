Israel greift im Süden und Osten des Libanon an

Marwan Naamani/dpa Auch ein Jahr nach der Waffenruhe leben viele Libanesen in Ruinen (Aita Al-Schab, 11.11.2025)

Beirut. Die israelische Armee hat nach Angaben libanesischer Medien Angriffe im Süden und Osten des Landes ausgeführt. Es seien Ziele in mehreren Regionen im Süden des Libanon entlang der Grenze zu Israel sowie in der Bekaa-Region im Osten des Landes angegriffen worden, die als Hochburg der Hisbollah gilt, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur NNA am Donnerstag. Die israelische Armee meldete ihrerseits Angriffe gegen »terroristische Infrastruktur« im Libanon. NNA berichtete, dass bei einem Angriff in Taybeh mehrere Mitarbeiter des staatlichen Elektrizitätsunternehmens verletzt worden seien, als ihr Lastwagen an dem angegriffenen Fahrzeug vorbeifuhr. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach von vier Verletzten.

Seit November 2024 gilt im Libanon eine Waffenruhe, die von Israel jedoch regelmäßig verletzt wird. Zuletzt waren am Dienstag zwei Menschen bei israelischen Angriffen getötet worden. Insgesamt wurden seit Beginn der Waffenruhe einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf Grundlage offizieller Zahlen des libanesischen Gesundheitsministeriums zufolge rund 340 Menschen bei israelischen Angriffen getötet. (AFP/jW)