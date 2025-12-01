Krankmeldungen im Einzelhandel auf höchstem Stand seit 2003

Philip Dulian/dpa

Düsseldorf/Hamburg. Beschäftigte im Einzelhandel sind laut einer Auswertung der AOK Rheinland/Hamburg so häufig krankgeschrieben wie seit über 20 Jahren nicht, berichtete dpa am Donnerstag. Der Krankenstand stieg im vergangenen Jahr demnach auf 7,14 Prozent - den höchsten Wert seit Beginn der Erhebung 2003. Damit waren täglich mehr als sieben von 100 Angestellten im Einzelhandel arbeitsunfähig. 2015 lag die Quote nach Angaben der gesetzlichen Krankenversicherung noch bei 5,28 Prozent.

Für die Untersuchung wurden die Daten von über 100.000 im Einzelhandel beschäftigten Versicherten ausgewertet. Die Gesundheitskasse betreut nach eigenen Angaben rund drei Millionen Versicherte.

Besonders auffällig ist laut AOK der starke Anstieg der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen. 2024 war jede beziehungsweise jeder Beschäftigte im Schnitt 5,7 Tage wegen einer psychischen Erkrankung arbeitsunfähig. Vor zehn Jahren lag der Wert noch bei 3,9 Tagen. Die Zahl der Fehltage ist seitdem um fast 50 Prozent gestiegen. (dpa/jW)