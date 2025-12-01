Sohn von Michelle und Rob Reiner in Haft
Los Angeles. Nach der mutmaßlichen Ermordung von US-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele, die Medienberichten zufolge tot in Los Angeles aufgefunden wurden, ist ein Sohn des Ehepaars in Haft. Offizielle Angaben zur Frage, inwiefern ein Zusammenhang zwischen der Festnahme des 32 Jahre alten Nick Reiner und dem Tod seiner Eltern bestehe, gab es zunächst nicht. Aus Informationen der Gefängnisbehörde von Los Angeles geht indes hervor, dass Nick Reiner am Sonntag festgenommen wurde - dem Tag, an dem Medienberichten zufolge Rob und Michelle Reiner tot entdeckt wurden. Für seine Freilassung müsste eine Kaution von vier Millionen US-Dollar (etwa 3,4 Millionen Euro) hinterlegt werden. (dpa/jW)
