Hensoldt und Rheinmetall schließen neuen Liefervertrag

Sebastian Gollnow/dpa

Taufkirchen. Der Rüstungskonzern Hensoldt hat mit Rheinmetall einen langfristigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Radargeräten für Flugabwehrsysteme geschlossen. Wie die Unternehmen am Freitag mitteilten, rüstet Hensoldt damit unter anderem »Skyranger 30« und Drohnenabwehrsysteme von Rheinmetall mit Radaren seiner Spexer-2000-Produktfamilie aus. Der Vertrag laufe bis in die 2030er-Jahre und umfasse voraussichtlich eine hohe dreistellige Stückzahl an Geräten.

Der Vertrag biete beiden Seiten Planungssicherheit und stelle sicher, dass die Radare bedarfsgerecht zur Verfügung stünden, teilten die Unternehmen mit. Die Spexer-Radare dienen zur automatischen Erkennung und Klassifizierung von Zielen am Boden, zur See und in der Luft. Bei der Bundeswehr kommt das System bereits unter anderem im Feldlagerschutz und bei der Drohnenabwehr zum Einsatz. (Reuters/jW)