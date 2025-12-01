Regierung: 26 Millionen für Werbeagenturen

Berlin. Die Bundesregierung hat seit ihrem Amtsantritt im Mai bis Ende November rund 26 Millionen Euro für Aufträge an Werbe- und Kommunikationsagenturen ausgegeben. Das geht aus einer Antwort des Bundespresseamtes auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Sebastian Münzenmaier hervor, die dpa am Sonntag vorlag. Ganz vorn bei den Ausgaben lag demnach das Bundesverkehrsministerium mit knapp 5,6 Millionen Euro, vor dem Bundesarbeitsministerium mit fünf und dem Ministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt mit 4,5 Millionen Euro. Die Regierungsausgaben für Kommunikations-, Werbe- und Fotoagenturen bewegten sich in den vergangenen zehn Jahren immer im zweistelligen Millionenbereich. (dpa/jW)