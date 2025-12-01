Familiennachzug: Mehr als 100.000 Visa erteilt

Berlin. In diesem Jahr sind rund 100.000 Ehepartner, Kinder oder Eltern von in Deutschland lebenden Ausländern mit einem Visum zum Familiennachzug nach Deutschland gereist. Bis Ende November seien 101.756 dieser Visa erteilt worden, hieß es am Sonntag aus dem Auswärtigen Amt. Die Menschen kamen demnach vor allem aus der Türkei (fast 15.000), Syrien (rund 13.100), Indien, dem Kosovo und Albanien. 2016 waren erstmals mehr als 100.000 Nachzugsvisa erteilt worden, wie Welt am Sonntag berichtete. 2023 wurde der bisherige Höchststand von mehr als 130.000 erreicht. (AFP/jW)