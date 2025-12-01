Linke: CDU-Regierung in Magdeburg möglich
Berlin. Linke-Koparteichef Jan van Aken schließt mit Blick auf die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2026 eine Koalition mit der CDU aus, um eine AfD-Regierung zu verhindern. Denkbar sei aber, eine von der CDU geführte Minderheitsregierung punktuell zu unterstützen, sagte er dem RND. »Wir machen nicht einmal eine formale Tolerierung. Aber unter der Bedingung, dass sie garantiert, keine Mehrheiten mit der AfD zu suchen, werden wir einzelne Dinge mit durchsetzen – wenn wir einzelne unserer Forderungen erfüllt sehen«, so van Aken. (dpa/jW)
