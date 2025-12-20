Bundesrat billigt Steuervergünstigungen

Berlin. Pendler, Gastronomen und Ehrenamtliche werden ab 2026 entlastet. Dafür gab der Bundesrat in Berlin am Freitag grünes Licht. Somit wird die Pendlerpauschale steigen und die Mehrwertsteuer in Restaurants auf sieben Prozent sinken. Ehrenamtliche dürfen höhere steuerfreie Einnahmen haben, zudem können Gewerkschaftler ihren Beitrag künftig von der Steuer getrennt von den übrigen Werbekosten absetzen. Die Kosten für die Steuervergünstigungen tragen zur Hälfte die Länder und Kommunen.(dpa/jW)