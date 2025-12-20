Aus: Ausgabe vom 20.12.2025, Seite 4 / Inland
Bundesrat billigt Steuervergünstigungen
Berlin. Pendler, Gastronomen und Ehrenamtliche werden ab 2026 entlastet. Dafür gab der Bundesrat in Berlin am Freitag grünes Licht. Somit wird die Pendlerpauschale steigen und die Mehrwertsteuer in Restaurants auf sieben Prozent sinken. Ehrenamtliche dürfen höhere steuerfreie Einnahmen haben, zudem können Gewerkschaftler ihren Beitrag künftig von der Steuer getrennt von den übrigen Werbekosten absetzen. Die Kosten für die Steuervergünstigungen tragen zur Hälfte die Länder und Kommunen.(dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
