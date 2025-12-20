Gegründet 1947 Sa. / So., 20. / 21. Dezember 2025, Nr. 296
Aus: Ausgabe vom 20.12.2025, Seite 4 / Inland

200 weitere »Puma«-Schützenpanzer bestellt

Düsseldorf/München. Die Bundeswehr hat 200 »Puma«-Schützenpanzer bestellt. Das Beschaffungsamt habe einen entsprechenden Auftrag über 4,2 Milliarden Euro unterzeichnet, teilten die Rüstungskonzerne Rheinmetall in Düsseldorf und KNDS Deutschland am Freitag in München mit. Der Auftrag geht an ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Konzerne, die sich den Umsatz hälftig aufteilen. Die ersten Schützenpanzer sollen Mitte 2028 ausgeliefert werden. Die Bestellung geht auf einen bereits 2023 abgeschlossenen Rahmenvertrag zurück. (dpa/jW)

