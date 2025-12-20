200 weitere »Puma«-Schützenpanzer bestellt
Düsseldorf/München. Die Bundeswehr hat 200 »Puma«-Schützenpanzer bestellt. Das Beschaffungsamt habe einen entsprechenden Auftrag über 4,2 Milliarden Euro unterzeichnet, teilten die Rüstungskonzerne Rheinmetall in Düsseldorf und KNDS Deutschland am Freitag in München mit. Der Auftrag geht an ein Gemeinschaftsunternehmen der beiden Konzerne, die sich den Umsatz hälftig aufteilen. Die ersten Schützenpanzer sollen Mitte 2028 ausgeliefert werden. Die Bestellung geht auf einen bereits 2023 abgeschlossenen Rahmenvertrag zurück. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Inland
