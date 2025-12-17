IG BCE: Verhandlungen ohne Entgeltforderung
Sulzbach. Womit die IG Metall in der letzten Stahltarifrunde schon gescheitert ist, versucht jetzt die IG BCE. Ohne eine bezifferte Entgeltforderung zieht die Gewerkschaft in die Tarifverhandlungen für rund 585.000 Beschäftigte der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie. Die Einkommen müssten so erhöht werden, dass die Kaufkraft weiter gestärkt werde, hieß es am Dienstag nach einer Sitzung der bundesweiten Tarifkommission in Sulzbach bei Frankfurt am Main. Zweite Forderungskomponente ist die Sicherung der Arbeitsplätze. Die Beschäftigten hätten die angespannte Lage in der Industrie nicht zu verantworten, zumal ihre Reallohnverluste nach Jahren mit Rekordinflation bislang nicht ausgeglichen seien, sagte Verhandlungsführer Oliver Heinrich. (dpa/jW)
