Industrie produzierte weniger Schokofiguren

Bonn. In der BRD wurden in diesem Jahr nach Angaben der Industrie elf Prozent weniger Schokoladennikoläuse und -weihnachtsmänner hergestellt als im Vorjahr. Als Gründe führte der Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) am Dienstag »Kostenbelastungen bei wichtigen Rohstoffen wie Kakao und Nüssen, aber auch bei Personal, Energie sowie Bürokratie« an. Hinzu komme die Konsumzurückhaltung der Privathaushalte. Der Kakaopreis liege »trotz Entspannung weiterhin auf einem historisch hohen Niveau«. Die internationalen Kakaopreise hatten Ende 2024 einen historischen Höchststand erreicht, vor allem da die Ernten in den wichtigsten Anbauländern Côte d’Ivoire und Ghana von starken Regenfällen beeinträchtigt wurden, die zu Pflanzenkrankheiten führten. Darauf folgten Dürreperioden. (AFP/jW)