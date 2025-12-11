Kroatien kauft deutsche »Leopard«-Panzer

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Der NATO-Staat Kroatien kauft »Leopard«-Panzer aus deutscher Produktion. Dazu wurde am Mittwoch in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Vereinbarung unterzeichnet. Konkret geht es um den Erwerb von 44 »Leopard 2«-A8-Panzern, wie Merz nach einem Treffen mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković in Berlin sagte. Plenković sagte, die Panzer sollten in den nächsten Jahren an Kroatien ausgeliefert werden. Hersteller der Panzer ist des deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS.

Merz sagte, der Kauf der Panzer gehe weit über den eigentlichen militärischen und materiellen Wert hinaus. »Wir müssen in der Europäischen Union sehr viel stärker zusammenarbeiten, auch bei der Harmonisierung der Systeme.« Es brauche eine Anstrengung in der EU, die Zahl der unterschiedlichen Waffensysteme zu verringern und zugleich in so großen Stückzahlen wie möglich zu produzieren. (dpa/jW)