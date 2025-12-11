Gegründet 1947 Donnerstag, 11. Dezember 2025, Nr. 288
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
10.12.2025, 18:21:47 / Ausland

Kroatien kauft deutsche »Leopard«-Panzer

Leopard_2A_8_88032720.jpg
Sven Hoppe/dpa

Berlin. Der NATO-Staat Kroatien kauft »Leopard«-Panzer aus deutscher Produktion. Dazu wurde am Mittwoch in Anwesenheit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) eine Vereinbarung unterzeichnet. Konkret geht es um den Erwerb von 44 »Leopard 2«-A8-Panzern, wie Merz nach einem Treffen mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenković in Berlin sagte. Plenković sagte, die Panzer sollten in den nächsten Jahren an Kroatien ausgeliefert werden. Hersteller der Panzer ist des deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS.

Merz sagte, der Kauf der Panzer gehe weit über den eigentlichen militärischen und materiellen Wert hinaus. »Wir müssen in der Europäischen Union sehr viel stärker zusammenarbeiten, auch bei der Harmonisierung der Systeme.« Es brauche eine Anstrengung in der EU, die Zahl der unterschiedlichen Waffensysteme zu verringern und zugleich in so großen Stückzahlen wie möglich zu produzieren. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

                                              jW-Jahreskalender für 2026 herunterladen (hier direkt)