Polen will MiG-29-Jets gegen ukrainische Drohnen tauschen
Warschau. Polen will seine MiG-29-Kampfflugzeuge aus sowjetischer Produktion im Tausch gegen ukrainische Drohnen- und Raketentechnologie an die Ukraine abgeben. »Die MiGs nähern sich dem Ende ihrer Lebensdauer, sie werden also von der polnischen Armee ausgemustert, und wir sprechen mit der ukrainischen Seite über ihren Transfer«, sagte Polens Verteidigungsminister Władysław Kosiniak-Kamysz am Mittwoch dem Radiosender Trojka. Warschau sei »entschlossen«, die Verhandlungen »so schnell wie möglich« abzuschließen.
Polen profitiere bereits von der ukrainischen Expertise im Bereich der Drohnentechnologie. »Die Ukrainer sind unter allen Ländern, zu denen wir gute Beziehungen haben, die besten, wenn es um Drohnen geht«, sagte Kosiniak-Kamysz.
Polen ist ein wichtiger Unterstützer der Ukraine im NATO-geführten Stellvertreterkrieg gegen Russland. Warschau hat den Großteil seiner MiG-29-Kampfflugzeuge bereits an die Ukraine abgegeben. Medienberichten zufolge verfügt die polnische Armee noch über 14 Maschinen.
(AFP/jW)
