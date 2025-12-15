Warken hofft auf Einigung bei Kürzungen
Berlin. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat sich in Bezug auf das Kürzungspaket im Gesundheitswesen optimistisch gezeigt, sich mit den Ländern im Vermittlungsausschuss zu einigen. »Wir sind in guten Gesprächen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden«, sagte Warken der Rheinischen Post vom Sonnabend. Zugleich warnte sie vor einem Scheitern des Vorhabens: »Dann fehlt das Geld den Kassen und sie werden ihre Entscheidungen zu den Zusatzbeiträgen womöglich noch einmal überdenken müssen.« Sie stellte Entlastungen der Krankenkassen bei den Kosten für Bürgergeldbezieher in Aussicht. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Ist die Konferenz Beleg für eine neue Spaltung?vom 15.12.2025
-
Warum wurden Pressevertreter nicht vorgelassen?vom 15.12.2025
-
Özdemir bringt sich in Stellungvom 15.12.2025
-
Habeck zahlt pünktlichvom 15.12.2025
-
Dresden spart sich wegvom 15.12.2025
-
Subventionen und Preisturbulenzenvom 15.12.2025