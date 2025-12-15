Gegründet 1947 Montag, 15. Dezember 2025, Nr. 291
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 15.12.2025, Seite 4 / Inland

Warken hofft auf Einigung bei Kürzungen

Berlin. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat sich in Bezug auf das Kürzungspaket im Gesundheitswesen optimistisch gezeigt, sich mit den Ländern im Vermittlungsausschuss zu einigen. »Wir sind in guten Gesprächen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden«, sagte Warken der Rheinischen Post vom Sonnabend. Zugleich warnte sie vor einem Scheitern des Vorhabens: »Dann fehlt das Geld den Kassen und sie werden ihre Entscheidungen zu den Zusatzbeiträgen womöglich noch einmal überdenken müssen.« Sie stellte Entlastungen der Krankenkassen bei den Kosten für Bürgergeldbezieher in Aussicht. (AFP/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.