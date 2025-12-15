Warken hofft auf Einigung bei Kürzungen

Berlin. Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat sich in Bezug auf das Kürzungspaket im Gesundheitswesen optimistisch gezeigt, sich mit den Ländern im Vermittlungsausschuss zu einigen. »Wir sind in guten Gesprächen. Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Lösung finden«, sagte Warken der Rheinischen Post vom Sonnabend. Zugleich warnte sie vor einem Scheitern des Vorhabens: »Dann fehlt das Geld den Kassen und sie werden ihre Entscheidungen zu den Zusatzbeiträgen womöglich noch einmal überdenken müssen.« Sie stellte Entlastungen der Krankenkassen bei den Kosten für Bürgergeldbezieher in Aussicht. (AFP/jW)