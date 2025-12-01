Razzien und Festnahme wegen Waffensammlung
Mainz. Wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sowie das Waffen- und Sprengstoffgesetz wird in Rheinland-Pfalz gegen acht Beschuldigte im Alter von 35 bis 65 Jahren ermittelt. Bereits am Mittwoch durchsuchten Beamte 14 Objekte in Speyer, Haßloch und Mannheim, wie das Landeskriminalamt Mainz und die Staatsanwaltschaft Frankenthal am Freitag mitteilten. Darüber hinaus wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Neben Speichermedien seien Kurz- und Langwaffen mit einer Vielzahl an unterschiedlicher Munition beschlagnahmt worden. (AFP/jW)
