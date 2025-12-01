Ehrlich fährt am längsten

REUTERS/Thilo Schmuelgen Bahn-Chefin Evelyn Palla

Unpünktliche Züge, marode Bahnhöfe und geschlossene Bordbistros gehören zu den Lieblingsaufregern im Alltag. Dass es seit der Zusammenführung von Reichsbahn und Deutscher Bundesbahn zur Deutschen Bahn AG, die zwar vom Anspruch her privatwirtschaftlich agieren sollte, sich gleichwohl zu 100 Prozent im Staatsbesitz befindet, immer nur schlimmer geworden ist auf den Schienen – geschenkt. Seit dem Wechsel an der Spitze sind erstmals in der mehr als 30jährigen Geschichte des Bahnkonzerns völlig neue Töne zu hören. Deutlich weniger Häuptlinge will die neue Chefin, die vormalige Leiterin der DB-Regionaltochter, Evelyn Palla, im Vorstand beschäftigen und Verantwortung für Tagesentscheidungen in die Regionen verlagern. Wenn sie zudem eingesteht, dass die lange versäumten Sanierungen nicht hopplahopp erledigt sein werden, ist das einfach nur ehrlich.

Und dass Palla die Sauberkeit in den Zügen, Sicherheit auf den Bahnhöfen und Zuverlässigkeit von Informationen verbessern will, ist mehr als Kosmetik, denn Reisequalität hängt nicht nur von der Pünktlichkeit ab, sind doch ein benutzbares WC und ein kleiner Imbiss bei einer Fernfahrt ebenfalls wichtig fürs Wohlbefinden. Sicher war die »Privatisierung« ein riesengroßer Fehler, der viele weitere Fehlentscheidungen nach sich gezogen hat. Rückgängig machen lässt sich das nicht. Aber die Zukunft der Bahn kann anders gestaltet werden: Stärker auf die Kundschaft und die Beschäftigten orientiert, weg von den Interessen derer, die glauben, dass ein Privatbetrieb besseren Schienenverkehr organisieren kann.

Wer dabei auf Konkurrenz wie Flixtrain verweist, sollte sich klarmachen, wie sehr dieses Unternehmen von der vorhandenen Bahninfrastruktur profitiert und von der Möglichkeit, das eigene Personal schlechter zu entlohnen als die tarifgebundene Bahn AG, die sich regelmäßig den berechtigten Forderungen der Bahngewerkschaften GdL und EVG stellen muss. Private drücken sich vor Tarifen und bedienen nur lukrative Strecken. Daseinsvorsorge garantiert die Bahn.