Bolsonaro beantragt Freilassung aus Haft

Brasília. Der frühere rechte brasilianische Präsident Jair Bolsonaro, der im September wegen eines geplanten politischen Umsturzes zu gut 27 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, hat beim Obersten Gerichtshof seine Freilassung aus der Haft für einen chirurgischen Eingriff beantragt. Neue medizinische Dokumente zeigten eine »erhebliche Verschlechterung« von Bolsonaros Gesundheitszustand, die eine »sofortige« Einweisung ins Krankenhaus erforderlich mache, hieß es in dem Antrag von Bolsonaros Anwälten, den die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag (Ortszeit) einsehen konnte. Das Oberste Gericht war zu dem Schluss gelangt, dass Bolsonaro seine Anhänger zur Erstürmung des Obersten Gerichts, des Präsidentenpalastes und des Kongresses in der Hauptstadt Brasília am 8. Januar 2023 angestiftet hatte. Aus gesundheitlichen Gründen war die Haftstrafe in einen Hausarrest umgewandelt worden. Ende November hatte Bolsonaro jedoch mit einem Lötkolben seine elektronische Fußfessel beschädigt und war deswegen inhaftiert worden. (AFP/jW)