Litauen: Luftraum an Grenze zu Belarus bleibt gesperrt
Vilnius. Litauen wird seinen Luftraum entlang eines Teils seiner Ostgrenze zu Belarus weiter gesperrt halten. Die Anordnung werde bis zum 1. Februar 2026 verlängert, meldete die Agentur BNS unter Berufung auf die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes.
Litauen hatte die Sperre im August angesichts »möglicher Gefahren durch Luftraumverletzungen mit Drohnen« verhängt und bereits einmal bis Dezember verlängert. Sie soll nun weiter gelten, bis die jüngsten Gesetzesänderungen in die Praxis umgesetzt worden sind. Diese erlauben es der litauischen Armee, Drohnen »schneller und einfacher zu neutralisieren«, wie es hieß. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Bangen um die Westsaharavom 05.12.2025
-
Ohne Kommentarvom 05.12.2025
-
Südkorea ein Jahr danachvom 05.12.2025
-
Im Täuschen kennt sich Mogherini ausvom 05.12.2025
-
Liberaler auf der Siegesspurvom 05.12.2025
-
OSZE im Niedergangvom 05.12.2025