Litauen: Luftraum an Grenze zu Belarus bleibt gesperrt

Mindaugas Kulbis/AP/dpa

Vilnius. Litauen wird seinen Luftraum entlang eines Teils seiner Ostgrenze zu Belarus weiter gesperrt halten. Die Anordnung werde bis zum 1. Februar 2026 verlängert, meldete die Agentur BNS unter Berufung auf die Armee des baltischen EU- und Nato-Landes.

Litauen hatte die Sperre im August angesichts »möglicher Gefahren durch Luftraumverletzungen mit Drohnen« verhängt und bereits einmal bis Dezember verlängert. Sie soll nun weiter gelten, bis die jüngsten Gesetzesänderungen in die Praxis umgesetzt worden sind. Diese erlauben es der litauischen Armee, Drohnen »schneller und einfacher zu neutralisieren«, wie es hieß. (dpa/jW)