Online Extra04.12.2025, 18:04:52 / Inland
Ausschuss: Keine Neuauszählung der Bundestagswahl
Berlin. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags mit dem Anliegen gescheitert, die Stimmen der Bundestagswahl vom Februar neu auszählen zu lassen, berichtete dpa am Donnerstag abend. Die Mehrheit im Ausschuss hält die Einsprüche des BSW für unbegründet, wie der Vorsitzende Macit Karaahmetoğlu (SPD) in Berlin mitteilte. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
