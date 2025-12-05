Gegründet 1947 Freitag, 5. Dezember 2025, Nr. 283
Die junge Welt wird von 3063 GenossInnen herausgegeben
Online Extra
04.12.2025, 18:04:52 / Inland

Ausschuss: Keine Neuauszählung der Bundestagswahl

Buendnis_Sahra_Wagen_88077967.jpg
Hannes P Albert/dpa

Berlin. Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) ist im Wahlprüfungsausschuss des Bundestags mit dem Anliegen gescheitert, die Stimmen der Bundestagswahl vom Februar neu auszählen zu lassen, berichtete dpa am Donnerstag abend. Die Mehrheit im Ausschuss hält die Einsprüche des BSW für unbegründet, wie der Vorsitzende Macit Karaahmetoğlu (SPD) in Berlin mitteilte. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.