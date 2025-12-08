Gegründet 1947 Montag, 8. Dezember 2025, Nr. 285
Aus: Ausgabe vom 08.12.2025, Seite 4 / Inland

Autoindustrie hofft auf Dialog mit China

Düsseldorf. Mit Blick auf die China-Reise von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) zu Beginn dieser Woche fordert die deutsche Autoindustrie eine engere Zusammenarbeit mit dem Land. »Deutschland und Europa müssen mit China im dauerhaften und konstruktiven Dialog bleiben«, sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, der Düsseldorfer Rheinischen Post (Sonntag). Wegen Absatzproblemen, Konkurrenzdruck durch chinesische Hersteller und Exportrestriktionen bei seltenen Erden und Halbleitern befinden sich deutsche Konzerne in der Krise. (AFP/jW)

