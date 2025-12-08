Autoindustrie hofft auf Dialog mit China

Düsseldorf. Mit Blick auf die China-Reise von Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) zu Beginn dieser Woche fordert die deutsche Autoindustrie eine engere Zusammenarbeit mit dem Land. »Deutschland und Europa müssen mit China im dauerhaften und konstruktiven Dialog bleiben«, sagte die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, der Düsseldorfer Rheinischen Post (Sonntag). Wegen Absatzproblemen, Konkurrenzdruck durch chinesische Hersteller und Exportrestriktionen bei seltenen Erden und Halbleitern befinden sich deutsche Konzerne in der Krise. (AFP/jW)