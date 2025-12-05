Aus: Ausgabe vom 05.12.2025, Seite 4 / Inland
Bundeswehr verlegt Jets nach Polen
Nörvenich. Die Luftwaffe hat Kampfflugzeuge nach Polen verlegt. Vom Fliegerhorst Nörvenich aus starteten mehrere »Eurofighter« am Donnerstag mit Kurs auf den polnischen Militärflugplatz Malbork, wie die Luftwaffe mitteilte. Die Stationierung wird als eine Reaktion auf angebliche Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets im Ostseeraum sowie den Einflug von Drohnen auf NATO-Gebiet dargestellt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte den Schritt Mitte Oktober angekündigt. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
