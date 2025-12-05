Gegründet 1947 Freitag, 5. Dezember 2025, Nr. 283
Bundeswehr verlegt Jets nach Polen

Nörvenich. Die Luftwaffe hat Kampfflugzeuge nach Polen verlegt. Vom Fliegerhorst Nörvenich aus starteten mehrere »Eurofighter« am Donnerstag mit Kurs auf den polnischen Militärflugplatz Malbork, wie die Luftwaffe mitteilte. Die Stationierung wird als eine Reaktion auf angebliche Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets im Ostseeraum sowie den Einflug von Drohnen auf NATO-Gebiet dargestellt. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte den Schritt Mitte Oktober angekündigt. (dpa/jW)

