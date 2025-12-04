Der Humor des Donald Trump

IMAGO/Dreamstime

Ob der Wunsch des US-Präsidenten nach Verleihung des Friedensnobelpreises in Erfüllung geht, ist ungewiss. Ein Preis für die beste Realsatire des Jahres dürfte ihm jedoch nach dem jüngsten Auftritt vor der Presse sicher sein.

Am Dienstag bekräftigte Donald Trump erneut, dass die US-amerikanischen Angriffe auf »Drogenhändler« innerhalb des venezolanischen Territoriums »sehr bald« beginnen werden. Vermutlich hat jemand dem Präsidenten gesteckt, dass nur ein geringer Teil der in den USA konsumierten Rauschmittel über Venezuela ins Land kommt, denn er fügte hinzu, dass jedes Land, das Drogen für den US-Markt produziere oder schmuggle, »mit denselben Konsequenzen« rechnen müsse. »Auch damit werden wir sehr bald anfangen«, sagte Trump vor der Presse nach einem Treffen mit seinem Kabinett im Weißen Haus.

»Ich habe gehört, dass Kolumbien Kokain produziert«, verriet er den Medienvertretern. »Sie haben Produktionsanlagen, okay? Und dann verkaufen sie uns Kokain. Aber ja, jeder, der das tut und es in unser Land verkauft, ist Angriffen ausgesetzt, nicht nur Venezuela«, sagte er. Zugleich kritisierte der Amtsinhaber die Politik der vorherigen US-Regierung und warf ihr vor, »Drogen in Rekordzahlen« in die USA gelassen zu haben. »Hunderttausende Menschen starben jedes Jahr. Und wir machen diesen Bastarden den Garaus«, versicherte Trump.

Nur einen Tag zuvor wurde einer der übelsten dieser »Bastarde« auf freien Fuß gesetzt – nach der Begnadigung durch Trump. Der honduranische Expräsident Juan Orlando Hernández (2014–2022) war vor drei Jahren an die USA ausgeliefert und im März 2024 wegen Verschwörung zum Waffen- und Kokainhandel zu 45 Jahren Haft verurteilt worden. Hernández sei aber nur Opfer eines unfairen Prozesses und einer Falle des damaligen US-Präsidenten Joe Biden geworden, nahm Trump seinen rechten Spezi nun in Schutz.

Trump beweist mit solchen Äußerungen einen unschlagbaren Sinn für Humor, der ihn auf jeden Fall für einen Satirepreis qualifiziert, falls das mit Oslo im kommenden Jahr nicht klappen sollte.