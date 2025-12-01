Bas verteidigt Bürgergeld-Verschärfung
Mannheim. Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat die von der Regierung geplanten Verschärfungen beim sogenannten Bürgergeld gegen Kritik der SPD-Jugend verteidigt. Ihre Partei habe in den Verhandlungen mit der Union Schlimmeres verhindert, behauptete Bas. »Die wollten die Geldleistungen runterkürzen, die wollten gar keine Maßnahmen mehr, die wollten die Leute sofort in die Arbeit zwingen, ob sie krank oder gesund sind.« Die SPD-Chefin sprach am Sonnabend auf dem Bundeskongress der Jusos in Mannheim von einem »harten Kampf« gegen CDU/CSU.(dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
