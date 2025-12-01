Städtetag warnt vor kommunaler Finanzkrise

Berlin. Das Haushaltsdefizit in den Kommunen könnte noch in diesem Jahr die Höhe von 30 Milliarden Euro überschreiten. Davor warnte der Präsident des Städtetags, Burkhard Jung (SPD), gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Sonntag. »Die Kommunen brauchen daher eine finanzielle Soforthilfe von Bund und Ländern, damit sie nicht flächendeckend in das Nothaushaltsrecht fallen«, forderte Jung von der für Donnerstag geplanten Konferenz der 16 Länderchefs mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU). (AFP/jW)