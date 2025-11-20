Gaza: Israel verletzt erneut »Waffenruhe«

Ohad Zwigenberg/AP/dpa Israel hat die "Waffenruhe" im Gazastreifen seit Oktober bereits mehrfach gebrochen (05.11.2025)

Gaza. Trotz der angeblichen »Waffenruhe« hat Israels Armee wieder den Gazastreifen attackiert. Im Norden des abgeriegelten Küstengebiets hätten sich mehrere Personen Soldaten genähert. Sie hätten eine Bedrohung dargestellt und seien deshalb getötet worden, teilte die israelische Armee mit. Krankenhausangaben zufolge kam bei einem israelischen Angriff im Viertel Schedschaija in der nördlich gelegenen Stadt Gaza zwei Palästinenser ums Leben. Zudem seien weitere verletzt worden, teilten Mitarbeiter der nahegelegenen Schifa-Klinik mit.

Den Angaben zufolge sollen bei einem israelischen Angriff auf eine Polizeistation in der Stadt Gaza zudem drei weitere Palästinenser ums Leben gekommen sein. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete außerdem einen weiteren Toten sowie zwei Verletzte bei zwei Zwischenfällen im Süden des Gazastreifens. Israels Armee sagte auf Anfrage, sie »prüfe« diese Berichte. Seit Verkündung der »Waffenruhe« am 10. Oktober sind laut der Gesundheitsbehörde von Gaza rund 280 Palästinenser bei israelischen Angriffen ums Leben gekommen. (dpa/jW)