Kosovo: Immer noch keine neue Regierung
Pristina. Im Kosovo werden Neuwahlen immer wahrscheinlicher, nachdem die Wahl eines Ministerpräsidenten fast zehn Monate nach der Parlamentswahl am Mittwoch erneut gescheitert ist. »Das Parlament hat die Regierung der Republik Kosovo nicht gewählt«, sagte Parlamentspräsident Dimal Basha nach der Abstimmung am Mittwoch. Damit sind die monatelangen Bemühungen von Übergangsregierungschef Albin Kurti um eine dritte Amtszeit endgültig zunichte gemacht worden. Nun wird erwartet, dass Kosovos Präsidentin Vjosa Osmani einen Termin für Neuwahlen verkündet. (AFP/jW)
