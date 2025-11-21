Gegründet 1947 Freitag, 21. November 2025, Nr. 271
Aus: Ausgabe vom 21.11.2025, Seite 6 / Ausland

Syrien: Tödliche Gefechte mit kurdischen SDF

Damaskus. In Syrien sind am Mittwoch abend zwei Soldaten der Armee bei Zusammenstößen mit den kurdisch geführten Syrischen Demokratischen Kräften (SDF) in den Außenbezirken von Rakka getötet worden. Dies teilte das Verteidigungsministerium am Donnerstag mit. Bereits im August war bei einer ähnlichen Konfrontation ein Soldat in der Provinz Aleppo von SDF-Kämpfern getötet worden. Im März hatten die SDF und die dschihadistisch geführte Übergangsregierung Syriens eine Vereinbarung zur Wiedervereinigung getroffen. Dadurch sollten die SDF in die Armee eingegliedert werden. (Reuters/jW)

